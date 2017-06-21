«Лейкерс» предлагают Кларксона или Рэндла и два драфт-пика «Индиане» за Джорджа

«Лос-Анджелес Лейкерс» предлагает «Индиане Пэйсерс» обменять форварда Пола Джорджа на 27-й и 28-й выборы предстоящего драфта НБА, а также либо разыгрывающего Джордана Кларксона, либо мощного форварда Джулиуса Рэндла, сообщает LA Times.

Джордж сообщил руководству «Индианы», что после окончания срока действия контракта через год он не станет продлевать его и выйдет на рынок свободных агентов. После этого организация начала искать варианты его обмена. В частности, «Пэйсерс» обращались с запросом в «Кливленд Кавальерс».