Уэйд проинформировал «Чикаго», что продлит контракт на следующий сезон

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд проинформировал «Чикаго Буллз», что воспользуется правом автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 23,8 млн, сообщает ESPN. Одной из причин такого решения стало то, что на рынке свободных агентов Уэйд вряд ли получил бы настолько выгодное предложение.

В минувшем сезоне 35-летний защитник, проведший за «Чикаго» первый сезон, набирал по 18,3 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,8 передачи за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15 очков, 5 подборов и 4 передачи за 32 минуты в плей-офф.