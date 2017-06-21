«Сакраменто» отказался обменять 5-й и 10-й выборы драфта в «Лейкерс» на 2-й

«Сакраменто Кингз» отказался от предложения обменять принадлежащие ему пятый и десятый выборы на предстоящем драфте НБА в «Лос-Анджелес Лейкерс» на второй пик, сообщает официальный сайт лиги. Если бы эта сделка состоялась, то «Лейкерс», вероятно, добавили бы один из этих выборов в пакет, который они готовы отдать в «Индиану Пэйсерс» за форварда Пола Джорджа. На данный момента в это предложение входят 27-й и 28-й пики драфта-2017, а также либо разыгрывающий Джордан Кларксон, либо мощный форвард Джулиус Рэндл.

«Лейкерс» предлагают Кларксона или Рэндла и два драфт-пика «Индиане» за Джорджа