Баранова: в женской сборной России есть системные проблемы

Бывшая баскетболистка Елена Баранова высказала мнение о выступлении женской сборной России на чемпионате Европы.



«Дело не в провальной третьей четверти матча с Грецией и самой игре: есть системные проблемы, которые еще пока со сборной не решены. Та же Эпифания Принс вообще не играет в защите, не понимает её, отторгает и не хочет играть в командный баскетбол. В нападении она стучит мячом 23 секунды, а на 24-й выбрасывает передачи. Поскольку это не её, то у неё много ошибок.

Мы можем полноценно играть с 12 игроками. Зачем брали на турнир Черепанову, хорошо играющую в защите Виеру, которые сидят на скамейке? Как я уже говорила, у нас не было игры персонально на Белякову, Кириллову, у которой хороший проход и бросок, какого-то разнообразия в атаке. Если бы комбинации соответствовали тем игрокам, которые могут их завершить, то мы бы спокойно заняли первое место в группе и про Грецию вообще не вспоминали», – цитирует Баранову ТАСС.