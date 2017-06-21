Колесников: надеюсь с УНИКСом выиграть Еврокубок и дойти до финала Лиги ВТБ

Защитник Евгений Колесников прокомментирвоал свой переход из саратовского «Автодора» в УНИКС. О подписании контракта с Колесниковым казанская команда официально объявила 19 июня.



«УНИКС – всегда в числе лидеров и задачи ставит самые высокие. В этом сезоне надеюсь, что мы выиграем Кубок Европы и дойдём до финала Единой лиги ВТБ.



Если честно, я совсем не думаю о том, кто станет главным тренером. Я думаю о своей физической кондиции, чтобы перед началом сезона быть в лучшей форме. А тренер уже будет решать, куда меня направить», — цитирует Колесникова официальный сайт УНИКСа.