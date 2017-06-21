Кириленко: таланты у женской сборной России есть, но они сыроваты

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что у женской сборной России высокий потенциал, несмотря на поражение от Греции в 1/8 финала Евробаскета.

«Конечно, женский Евробаскет расстроил с точки зрения итогового результата. Но мне бы не хотелось что-то комментировать на эмоциях. В таком состоянии я вообще не люблю принимать какие-либо решения – сначала необходимо всё тщательно осмыслить. Поэтому попробую сделать некоторые выводы со спортивной точки зрения.

Вообще, у меня сложилось какое-то двоякое ощущение от увиденного. Несмотря на результат, явно чувствуется большой потенциал команды, который мы пока не смогли использовать. Видно, что можем прибавлять, что игроки могут играть. Толком ведь не провели ни одного матча. Разве что чуть-чуть с Черногорией, маленький отрезок с Бельгией и концовку с Грецией. А таланты у нас есть. Но они сыроваты, и пока им не хватает опыта", — цитирует Кириленко сайт РФБ.