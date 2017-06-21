Ассистент Итудиса в ЦСКА поработает в «Клипперс» во время Летней лиги

Ассистент главного тренера ЦСКА Андреас Пистиолис поработает в тренерском штабе клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» во время Летней лиги в Лас-Вегасе. Турнир пройдёт с 7 по 17 июля, а участие в нём примут 24 команды НБА.

Европейского специалиста в «Клипперс» пригласили ради свежих идей и привнесения европейской философии баскетбола в команду, сообщает официальный сайт «армейцев». Отметим, что в Летней лиге за клубы чаще всего играет молодёжь.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис также неоднократно работал в Летней лиге.