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«Индиана» обсуждает обмен Джорджа с «Хьюстоном», «Кливлендом» и «Лейкерс»

21 июня 2017, среда. 21:27. Баскетбол

Руководство «Индиана Пэйсерс» ведёт переговоры об обмене форварда Пола Джорджа с «Хьюстон Рокетс», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом ни одно из предложений ещё не понравилось клубу.

«Индиана» готова ждать новых предложений по Джорджу всё лето и, возможно, даже во время тренировочного лагеря. Однако некоторые эксперты полагают, что так цена форварда ещё упадёт, сообщает Indianapolis Star.

Сам Джордж ранее выразил желание перебраться в Лос-Анджелес. Помимо «Лейкерс» интерес к нему также проявили «Клипперс».

Источник: Indianapolis Star Сообщить об ошибке
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Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Пол Джордж
Новости. Баскетбол
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