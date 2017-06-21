«Хьюстон» предложит Хардену новый контракт на четыре года и $ 168 млн

«Хьюстон Рокетс» предложит атакующему защитнику Джеймсу Хардену продлить контракт на максимальных условиях. В прошлом году Харден уже продлил контракт с клубом на три года за $ 91,4 млн.

Вступление в силу нового коллективного соглашения и попадание Хардена в символическую сборную НБА в прошлом сезоне позволяют ему подписать договор на новых условиях. Новый контракт будет рассчитан на четыре сезона и принесёт Хардену $ 168 млн.

Продление контракта с Харденом нужно «Рокетс», чтобы свободные агенты были уверены в долгосрочном партнёрстве клуба с главной звездой, сообщает Houston Chronicle. Этим летом «Хьюстон» постарается подписать Криса Пола, Кайла Лоури, Блэйка Гриффина и Пола Миллсэпа.