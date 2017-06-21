Ice Cube: Биллапс согласился стать генеральным менеджером «Кливленда»

Знаменитый рэпер Ice Cube сообщил, что бывший игрок НБА Чонси Биллапс займёт пост генерального менеджера «Кливленд Кавальерс».

Ice Cube основал лигу баскетбола 3х3 BIG3. Когда у него спросили, кто является фаворитом первого сезона лиги, Биллапс назвал команду Killer 3 с Биллапсом и Стивеном Джексоном в составе. Но добавил, что «всё может измениться, раз Биллапс взялся за эту работу», сообщает TMZ.

Ранее пост генерального менеджера «Кавальерс» освободил Дэвид Гриффин. 21 июня Биллапс должен был провести второе собеседование с клубом.