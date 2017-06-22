«Хьюстон» продлил контракт с генеральным менеджером клуба Мори

«Хьюстон Рокетс» официально объявил о подписании нового контракта с генеральным менеджером клуба Дэрилом Мори. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22. Прежний контракт истекал в 2018 году.



«Мори на протяжении длительного времени показывает себя одним из передовых менеджеров лиги. Очень рад, что мы продолжим сотрудничество с намерением добиваться новых успехов для „Рокетс“, города и наших болельщиков по всему миру», — сказал владелец клуба Лесли Александр.

Мори занимает пост генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» с 2007 года.