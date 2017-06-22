Потолок зарплат в НБА в сезоне-2017/18 составит $ 99 млн

Руководство НБА сообщило клубам, что потолок зарплат в сезоне-2017/18 составит $ 99 млн, информирует ESPN.



В апреле лига прогнозировала, что потолок зарплат будет на $ 2 млн больше. Порог налога на роскошь тоже сократился с ожидаемых $ 121 млн до $ 119 млн.



Отмечается, что данное снижение вызвано небольшим количеством матчей плей-офф в сезоне-2016/17 и отсутствием интриги практически во всех сериях.



По сравнению с прошлым сезоном потолок зарплат вырос на $ 5 млн, но он не растёт так сильно, как прогнозировалось ранее.