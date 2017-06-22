Ник Янг станет свободным агентом

Инсайдер Yahoo Sports Эдриан Войнаровски сообщил в «Твиттере», что форвард Ник Янг отказался от опции продления контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сезон-2017/18. 32-летний баскетболист получит статус неограниченно свободного агента.



Зарплата Янга в следующем сезоне должна была составить $ 5,6 млн.



В прошлом регулярном чемпионате Ник принял участие в 60 матчах. Форвард проводил на паркете по 25,9 минуты, собирая коллекцию из 13,2 очка, 2,3 подбора, 1,0 передачи, 0,6 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.