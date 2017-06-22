Керр: попрошу игроков «Голден Стэйт» рассмотреть возможность встречи с Трампом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что посещение его командой Белого дома может объединить людей в США.



«Я хочу, чтобы мои игроки хорошо подумали об этом. Все знают, что я открыто критиковал Дональда Трампа. Так что, возможно, мы даже не получим приглашение. Но я считаю, что очень важно рассмотреть приглашение, если оно нам поступит. Если мы пойдём на встречу с Трампом, это может иметь положительные последствия.



Сейчас так много разногласий, кажется, что все люди злятся друг на друга. Мы все должны начать думать о том, как объединиться. Мне кажется, что спорт является отличным инструментом для этого», – приводит слова Керра ESPN.