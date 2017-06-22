Вестерманн подписал контракт ЦСКА

Французский защитник Лео Вестерманн подписал с ЦСКА контракт по схеме «1+1».



Минувший сезон Вестерманн провёл в каунасском «Жальгирисе». Лео принял участие во всех 30 матчах «регулярки» Евролиги, в 27 выходил в стартовой пятёрке, его средние показатели составили 8,2 очка, 3,2 подбора, 5,5 передачи (8-й в лиге) и 0,5 перехвата за 25,2 минуты.



Статистика игрока в чемпионате Литвы – 42 матча, 6,7 очка, 2,8 подбора, 3,9 передачи, 0,8 перехвата, 20,8 минуты.



В активе Вестерманна победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги, Франции и Литвы, бронза Евробаскета-2015, медали «младших» европейских первенств.

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