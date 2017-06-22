Итудис: Вестерманн умеет создавать моменты для партнёров на самом высоком уровне

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с французским защитником Лео Вестерманном.



«Приветствуем в наших рядах игрока, который может выступать на позициях первого и второго номеров, обладает не только хорошими габаритами, но и знаниями, умением создавать ситуации для себя и партнёров на самом высоком уровне. Лео мотивирован и восхищён возможности играть за нашу команду. Желаю ему здоровья и удачи в форме ЦСКА», – цитирует Итудиса официальный сайт ПБК ЦСКА.



В минувшем регулярном чемпионате Евролиги Вестерманн проводил на паркете по 25,2 минуты, собирая коллекцию из 8,2 очка, 3,2 подбора, 5,5 передачи и 0,5 перехвата в среднем за игру.

Вестерманн подписал контракт ЦСКА