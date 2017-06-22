«Нью-Орлеан» обменял Фрезьера в «Вашингтон» на 52-й пик

«Нью-Орлеан Пеликанс» обменял защитника Тима Фрезьера в «Вашингтон Уизардс» на 52-й пик предстоящего драфта, информирует ESPN.



В результате сделки «Нью-Орлеан» получил торговое исключение на $ 2,1 млн и освободил место в платёжной ведомости, что поможет клубу подписать новое соглашение с разыгрывающим Джру Холидэем.



В минувшем регулярном чемпионате Фрезьер принял участие в 65 матчах. Тим проводил на площадке по 23,5 минуты, собирая коллекцию из 7,1 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора в среднем за игру.