Демирель: насколько я знаю, Блатт останется в «Дарушшафаке»

Спортивный директор «Дарушшафаки» Мидхат Демирель сказал, что главный тренер Дэвид Блатт продолжит работу в клубе.



«Всё случившееся не имеет к нам никакого отношения. Не знаю, что об этом писали СМИ, но мы даже не обсуждали выкуп. У Дэвида есть контракт с нами на следующий сезон, но несколько недель назад он пришёл к нам и попросил разрешения на переговоры с «Маккаби». Мы знаем, что он является лучшим тренером Евролиги, а мы в следующем сезоне будем играть в Еврокубке. Мы понимали, что будет правильно дать ему возможность провести переговоры. На прошлой неделе он сказал мне, что решил остаться. Я не стал задавать много вопросов. Я просто рад, что он продолжит тренировать нашу команду.



Означает ли это, что Блатт будет работать в Еврокубке в следующем сезоне? Дэвид попросил у нас разрешение на переговоры с «Маккаби». Насколько я знаю, он останется в «Дарушшафаке», – приводит слова Демиреля Eurohoops.

«Известия»: «Химки» возглавит Блатт либо Барцокас