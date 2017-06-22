Вестерманн: переход в ЦСКА – огромный шаг в моей карьере

Защитник Лео Вестерманн прокомментировал подписание контракта с ЦСКА.



«Здорово стать частью легендарного клуба и отличной команды. Определённо, это огромный шаг в моей карьере, и я счастлив столкнуться с новым испытанием, с нетерпением жду начала совместной работы с одноклубниками и штабом», – приводит слова Вестерманна официальный сайт ПБК ЦСКА.



В минувшем регулярном чемпионате Евролиги Лео проводил на паркете по 25,2 минуты, собирая коллекцию из 8,2 очка, 3,2 подбора, 5,5 передачи и 0,5 перехвата в среднем за игру.

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