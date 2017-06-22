Лонзо Болл: представители «Лейкерс» сказали мне, что им нравится мой отец

Разыгрывающий Лонзо Болл рассказал, как в «Лос-Анджелес Лейкерс» относятся к его отцу, а также заявил о желании поработать под руководством Мэджика Джонсона.



«Представители «Лейкерс» были открытыми. Они говорили, что им нравится мой отец.



Если они выберут меня, это будет много значить для меня. Я хотел бы выступать за команду из своего родного города и учиться у лучшего разыгрывающего всех времён», – цитирует Болла The Score.



В минувшем сезоне Лонзо выступал за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Разыгрывающий проводил на площадке по 35,1 минуты, набирал по 14,6 очка, отдавал по 7,6 передачи и собирал по 6,0 подбора в среднем за матч.

Лонзо Болл: не думаю, что слава моего отца идёт мне на пользу