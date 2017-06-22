Уолл: Джордж способен сделать «Вашингтон» претендентом на титул

Лидер «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл рассказал, что даст его команде форвард «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж, если присоединится к столичному клубу.



«Пол Джордж отлично играет на обеих половинах площадки. Он хорошо реализовывает броски и может остановить лучших игроков в лиге. Пол является тем парнем, который способен сделать «Вашингтон» претендентом на титул», – сказал Уолл.



Ранее сообщалось, что «Индиана» ведёт переговоры об обмене Джорджа с «Хьюстон Рокетс», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».