«Химки» близки к подписанию контракта с Марковичем

Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта с сербским разыгрывающим Стефаном Марковичем, уверяет инсайдер Дэвид Пик.

Прошедший сезон 29-летний защитник провёл в составе санкт-петербургского «Зенита». В матчах Единой лиги ВТБ Маркович набирал в среднем по 10,3 очка, 4,5 подбора и 7,6 передачи за матч. В Еврокубке его средние показатели — 11,9 очка, 9,3 передачи и 3,3 подбора за игру. До «Зенита» Маркович поиграл за испанские «Уникаху» и «Валенсию», турецкий «Банвит» и итальянский «Бенеттон».