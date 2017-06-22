«Кливленд» не может найти клуб, которому нужен Кевин Лав

«Кливленд Кавальерс» не могут осуществить сделку по обмену Джимми Батлера («Чикаго Буллз») или Пола Джорджа («Индиана Пэйсерс»), так как никто не заинтересован в их форварде Кевине Лаве.

«Кавальерс» пытались также организовать обмен с участием трёх команд, отдав Лава кому-то из обладателей драфт-пиков в первой десятке, а драфт-пики передав «Чикаго» или «Индиане». Однако и среди обладателей высоких драфт-пиков не нашлось желающих променять их на Лава, сообщает ESPN.

На данный момент у «Кливленда» нет других активов для проведения сделки.