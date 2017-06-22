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«Миннесота» готова отдать седьмой пик драфта как часть сделки по обмену Батлера

22 июня 2017, четверг. 21:33. Баскетбол

«Миннесота Тимбервулвз» готов отдать седьмой пик предстоящего драфта в «Чикаго Буллз» в качестве части сделки по обмену форварда команды из Иллинойса Джимми Батлера. Об этом сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что команды уже провели предварительные переговоры по поводу перехода Батлера в «Миннесоту». Отметим, что команду из Миннеаполиса возглавляет Том Тибодо, с которым Батлер хорошо знаком по совместной работе в «Чикаго».

В минувшем регулярном чемпионате Батлер провёл 76 поединков, набирая в них по 23,9 очка, 6,2 подбора и 5,5 передачи в среднем.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Миннесота Тимбервулвз Чикаго Буллз Джимми Батлер
Новости. Баскетбол
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