«Миннесота» готова отдать седьмой пик драфта как часть сделки по обмену Батлера

«Миннесота Тимбервулвз» готов отдать седьмой пик предстоящего драфта в «Чикаго Буллз» в качестве части сделки по обмену форварда команды из Иллинойса Джимми Батлера. Об этом сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что команды уже провели предварительные переговоры по поводу перехода Батлера в «Миннесоту». Отметим, что команду из Миннеаполиса возглавляет Том Тибодо, с которым Батлер хорошо знаком по совместной работе в «Чикаго».

В минувшем регулярном чемпионате Батлер провёл 76 поединков, набирая в них по 23,9 очка, 6,2 подбора и 5,5 передачи в среднем.