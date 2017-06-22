Определились все полуфиналисты женского чемпионата Европы по баскетболу

Сегодня на женском чемпионате Европы по баскетболу проходили четвертьфинальные матчи турнира. По их итогам полуфиналистами континентального первенства стали команды Бельгии, Греции, Испании и Франции.

В полуфинальных поединках чемпионата Европы команда Испании встретится со сборной Бельгии, а сборная Греции проведёт матч с француженками. Полуфинальные встречи состоятся 24 июня.

ЧЕ-2017. 1/4 финала

Бельгия – Италия — 79:66 (27:13, 19:20, 11:22, 22:11)

Турция – Греция — 55:84 (15:10, 15:26, 10:21, 15:27)

Испания – Латвия — 67:47 (27:12, 11:10, 12:14, 17:11)

Франция – Словакия — 67:40 (21:6, 18:18, 11:8, 17:8).