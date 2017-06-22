Тестя президента РФБ Кириленко разыскивают по делу о хищении средств

Бывший советский баскетболист Андрей Лопатов, занимавший пост председателя правления банка «Клиентский» и являющийся тестем президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, объявлен в розыск по делу о хищении крупной суммы денежных средств, сообщает «Росбалт».



Лопатову, имеющему статус подозреваемого, несколько раз было предложено явиться на допрос, но он предпочёл не обращать внимания на повестки. В ближайшее время планируется предъявить Андрею заочные обвинения.



По версии следствия, Лопатов выводил из банка деньги под видом выдачи кредитов. Пострадали несколько клиентов банка, в том числе руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.