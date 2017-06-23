Первым номером драфта НБА — 2017 стал защитник Маркелл Фульц

В бруклинском «Барклайс-центре» проходит драфт НБА — 2017. Церемония началась в 19:00 по местному времени (2:00 мск). Ниже приведены имена игроков, выбранных клубами в первом раунде.
Первый раунде драфта НБА — 2017
1. «Филадельфия» – защитник Маркелл Фульц (Вашингтон)
2. «Лейкерс» – разыгрывающий Лонзо Болл (UCLA)
3. «Бостон» — форвард Джейсон Тэйтум (Дьюк)
4. «Финикс» – форвард Джош Джексон (Канзас)
5. «Сакраменто» – защитник ДеАарон Фокс (Кентукки)
6. «Орландо» – форвард Джонатан Айзек (Флорида Стэйт)
7. «Миннесота» (обменен в «Чикаго») – форвард Лаури Маркканен (Аризона)
8. «Нью-Йорк» – защитник Франк Нтиликина («Страсбург»)
9. «Даллас» — защитник Деннис Смит-младший (Северная Каролина)
10. «Сакраменто» — (обменен в «Портленд») – центровой Зак Коллинс (Гонзага)
11. «Шарлотт» — защитник Малик Монк (Кентукки)
12. «Детройт» — защитник Люк Кеннард (Дьюк)
13. «Денвер» — (обменен в «Юту») — защитник Донован Митчелл (Луисвилль)
14. «Майами» — форвард Бэм Адебайо (Кентукки)
15. «Портленд» — (обменен в «Сакраменто») — форвард Джастин Джексон (Северная Каролина)
16. «Чикаго» — (обменен в «Миннесоту») — центровой Джастин Пэттон (Крейтон)
17. «Милуоки» — форвард Ди Джей Уилсон (Мичиган)
18. «Индиана» — центровой Ти Джей Лиф (UCLA)
19. «Атланта» — форвард Джон Коллинз (Уэйк Форест)
20. «Портленд» — (обменен в «Сакраменто) — форвард Хэрри Джайлз (Дьюк)
21. «Оклахома-Сити» — защитник Терренс Фергюсон («Аделаид»)
22. «Бруклин» — центровой Джаррет Аллен (Техас)
23. «Торонто»
24. «Юта»
25. «Орландо»
26. «Портленд»
27. «Лейкерс»
28. «Лейкерс»
29. «Сан-Антонио»
30. «Юта»