Первым номером драфта НБА — 2017 стал защитник Маркелл Фульц

В бруклинском «Барклайс-центре» проходит драфт НБА — 2017. Церемония началась в 19:00 по местному времени (2:00 мск). Ниже приведены имена игроков, выбранных клубами в первом раунде.

Первый раунде драфта НБА — 2017



1. «Филадельфия» – защитник Маркелл Фульц (Вашингтон)



2. «Лейкерс» – разыгрывающий Лонзо Болл (UCLA)



3. «Бостон» — форвард Джейсон Тэйтум (Дьюк)



4. «Финикс» – форвард Джош Джексон (Канзас)



5. «Сакраменто» – защитник ДеАарон Фокс (Кентукки)



6. «Орландо» – форвард Джонатан Айзек (Флорида Стэйт)



7. «Миннесота» (обменен в «Чикаго») – форвард Лаури Маркканен (Аризона)



8. «Нью-Йорк» – защитник Франк Нтиликина («Страсбург»)



9. «Даллас» — защитник Деннис Смит-младший (Северная Каролина)



10. «Сакраменто» — (обменен в «Портленд») – центровой Зак Коллинс (Гонзага)



11. «Шарлотт» — защитник Малик Монк (Кентукки)



12. «Детройт» — защитник Люк Кеннард (Дьюк)



13. «Денвер» — (обменен в «Юту») — защитник Донован Митчелл (Луисвилль)



14. «Майами» — форвард Бэм Адебайо (Кентукки)



15. «Портленд» — (обменен в «Сакраменто») — форвард Джастин Джексон (Северная Каролина)



16. «Чикаго» — (обменен в «Миннесоту») — центровой Джастин Пэттон (Крейтон)



17. «Милуоки» — форвард Ди Джей Уилсон (Мичиган)



18. «Индиана» — центровой Ти Джей Лиф (UCLA)



19. «Атланта» — форвард Джон Коллинз (Уэйк Форест)



20. «Портленд» — (обменен в «Сакраменто) — форвард Хэрри Джайлз (Дьюк)



21. «Оклахома-Сити» — защитник Терренс Фергюсон («Аделаид»)



22. «Бруклин» — центровой Джаррет Аллен (Техас)



23. «Торонто»



24. «Юта»



25. «Орландо»



26. «Портленд»



27. «Лейкерс»



28. «Лейкерс»



29. «Сан-Антонио»



30. «Юта»