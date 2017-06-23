«Миннесота» обменяла в «Чикаго» на Батлера защитников Данна и Лавина

«Миннесота Тимбервулвз» договорился с «Чикаго Буллз» об обмене Джимми Батлера на защитников Криса Данна и Зака Лавина. Кроме того, «Чикаго» по сделке также получили 7-й номер на драфте, который использовали, выбрав форварда Лаури Маркканена.

В минувшем сезоне Батлер набирал 23,9 очка в среднем за игру, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,5 передачи. Кроме того, он трижды входил в сборную звёзд НБА, составленную из защитников.

Стоит отметить также, что «Миннесоту» возглавляет Том Тибодо, с которым Батлер хорошо знаком по совместной работе в «Чикаго».