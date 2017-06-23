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Лавар Бол: Лонзо выведет «Лейкерс» в плей-офф в первый же год

23 июня 2017, пятница. 09:22. Баскетбол

Отец выбранного «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте-2017 разыгрывающего Лонзо Бола Лавар ожидает от этого шага серьёзного улучшения результатов команды.

«Лонзо Бол выведет «Лейкерс» в плей-офф в первый же год», – цитирует Лавара Бола ESPN.

Лавар Бол известен целым рядом громких и провокационных высказываний. До драфта он не скрывал желания, что бы его сын оказался именно в «Лейкерс», которые в прошлом сезоне заняли третье с конца место в регулярном чемпионате.

Лонзо Бол выставил себя на драфт после того, как провёл всего один год в студенческом баскетболе, выступая за команду университета Калифорния-Лос-Анджелес.

Первым номером драфта НБА — 2017 стал защитник Маркелл Фульц
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Бол
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