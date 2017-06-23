Лавар Бол: Лонзо выведет «Лейкерс» в плей-офф в первый же год

Отец выбранного «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте-2017 разыгрывающего Лонзо Бола Лавар ожидает от этого шага серьёзного улучшения результатов команды.



«Лонзо Бол выведет «Лейкерс» в плей-офф в первый же год», – цитирует Лавара Бола ESPN.



Лавар Бол известен целым рядом громких и провокационных высказываний. До драфта он не скрывал желания, что бы его сын оказался именно в «Лейкерс», которые в прошлом сезоне заняли третье с конца место в регулярном чемпионате.

Лонзо Бол выставил себя на драфт после того, как провёл всего один год в студенческом баскетболе, выступая за команду университета Калифорния-Лос-Анджелес.