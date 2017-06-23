Уолтон: пока надеюсь, что Бол приведёт «Лейкерс» к паре побед в Летней лиге

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал высказывание отца выбранного под вторым номером на драфте-2017 разыгрывающего Лонзо Бола, который утверждает, что его сын сразу выведет команду в плей-офф.



«Пока надеюсь, что Лонзо Бол приведёт «Лейкерс» к паре побед в Летней лиге, а там уж будет видно.

Для Лонзо дебютный сезон в НБА станет испытанием. Ведь все игроки, выбранные под высокими номерами, находятся под прицелом. И опытные баскетболисты сразу хотят дать им понять что к чему в этой лиге. Я знаю это по себе. Когда я был молодым, то тоже становился мишенью для партнёров из-за слов моего отца Билла Уолтона. Но я с этим справился», – цитирует Уолтона ESPN.