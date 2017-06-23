Лонзо Болл: я уже привык быть мишенью для критиков

Разыгрывающий Лонзо Болл, выбранный «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года, не боится пристального внимания СМИ, связанного, в частности, с провокационными заявлениями его отца Лавара.



«Все говорят, что я стал мишенью, но я уже привык к этому. Мне остаётся только выходить на площадку и играть. Станет ли мой отец теперь более сдержанным в своих высказываниях? Я не знаю, что у него на уме. Его дальнейшие действия станут для меня таким же сюрпризом, как и для прессы», – передаёт слова Лонзо Болла ESPN.