Личный тренер Джимми Батлера: генменеджер «Чикаго» хуже торговцев наркотиками

Трэвелл Гэйнс, личный тренер атакующего защитника Джимми Батлера, обменянного из «Чикаго Буллз» в «Миннесоту Тимбервулвз», крайне негативно отозвался о руководстве организации.



«Желаю «Чикаго» закончить следующий сезон с соотношением побед и поражений 0-82. У этой организации худшая культура в лиге. Я встречал торговцев наркотиками с лучшими моральными качествами, чем у генерального менеджера «Буллз» Гэра Формэна. Он лжец, и все об этом знают», – написал Гэйнс в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».