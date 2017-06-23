«Хьюстон» договорился о многолетнем контракте с Кэмероном Оливером

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» договорился о многолетнем контракте с центровым Кэмероном Оливером, выступавшим в минувшем сезоне в студенческой лиге (NCAA) за университет Невады. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Эдриен Войнаровски, отметивший, что сделка с игроком из студенческого чемпионата, вероятнее всего, является лишь частично гарантированной.



В сезоне-2016/17 Оливер принял участие в 35 матчах NCAA, набирая в среднем за игру 13,4 очка, а также совершая 9,1 подбора и 2,6 блок-шота.