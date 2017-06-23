«Химки» подтвердили переход Марковича

«Химки» официально объявили о переходе разыгрывающего Стефана Марковича. С сербским игроком заключено двухлетнее соглашение.



«Первым новичком нашей команды в межсезонье стал сербский защитник Стефан Маркович, который вошёл в тройку лучших игроков по передачам в Единой лиге ВТБ и занял первую строчку в Кубке Европы—2016/17. Приветствуем Стефана в «Химках»!» — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

Минувший сезон 29-летний защитник провёл в составе «Зенита». В матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 10,3 очка.