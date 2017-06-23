Уолтон: Болл поможет нам повысить культуру нашей игры

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон рассказал, почему калифорнийский клуб на завершившемся драфте отдал предпочтение разыгрывающему Лонзо Боллу.

«То, как он играет, и то, как он делится мячом, поможет повысить культуру нашей игры. В нём нет эгоизма, и именно потому мы его выбрали. Я очень оптимистичный человек, но я не хочу заглядывать далеко в будущее.

Кроме Болла нам очень понравился Джош Джексон, он настоящий монстр игры в обороне. Но мы хотим играть в быстрый баскетбол, а именно в этом Болл является настоящим гением", — приводит слова Уолтона The Score.