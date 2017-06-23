Батлер: на протяжении 6 лет «Чикаго» был не только моим домом, а и моей жизнью

Экс-форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер, перешедший вчера в «Миннесота Тимбервулвз», попрощался с городом и командой из Иллинойса посредством своей страницы в «Инстаграме».

«Что я могу сказать? Мне не хватает слов, потому что на протяжении шести лет „Чикаго“ был не просто моим домом, „Чикаго“ стал моей жизнью. Вы обняли меня как сына и с каждым днём, с каждым сезоном делали меня лучше и лучше.

Спасибо всей организации, которая дала мне шанс в 2011 году. Я никогда не забуду тех чувств на драфте и первых сыгранных минут. Это тот опыт, который я бы не хотел пережить ни с одной другой командой. Спасибо вам за такую возможность. Чикаго, я люблю тебя. Спасибо, что вы приняли парнишку из Томбола как своего собственного", — написал Батлер.