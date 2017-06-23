«Хьюстон» достиг соглашения с бразильским защитником

«Хьюстон Рокетс» заключил соглашение с 21-летним бразильским защитником Джорджем ди Пауло, об этом на своей странице в «твиттере» сообщил инсайдер Крис Хайнс.

Баскетболист присоединится к команде из Техаса на правах свободного агента. Минувший сезон ди Пауло провёл в составе «Атлетико Паулистано» из Сан-Паулу. В чемпионате Бразилии-2016/17 защитник набирал в среднем за игру по 10,8 очка, делал 4,2 подбора и раздавал 4,1 передачи.

Бразилец выставлял свою кандидатуру на завершившийся вчера драфт НБА, однако не был выбран ни одним из клубов.