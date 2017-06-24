«Шалон» — чемпион Франции

Баскетбольный клуб «Элан Шалон» стал чемпионом Франции. Сегодня команда из города Шалон-сюр-Сон одержала победу в пятом матче финальной серии плей-офф лиги Pro A над «Страсбуром» (74:65), одержав таким образом победу в серии со счётом 3:2.

Для «Шалона» это второй в истории титул чемпиона Франции. По итогам регулярного чемпионата команда заняла второе место в турнирной таблице. В плей-офф «Шалон» поочерёдно сломил сопротивление «Ле-Портеля» и «Пари-Леваллуа».

Отметим, что в следующем еврокубковом сезоне новоиспечённый чемпион Франции будет играть в Лиге чемпионов ФИБА.