Колдуэлл-Поуп дисквалифицирован на два матча за езду в нетрезвом состоянии

Защитник «Детройт Пистонс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп дисквалифицирован на два матча НБА за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщил журналист Sports Illustrated Джереми Ву в «Твиттере».



Американец был задержан в марте, за день до матча с «Бруклин Нетс». Игрока остановили после того, как он в два раза превысил разрешённую скорость. От него пахло алкоголем, и он не смог пройти несколько стандартных дорожных тестов на трезвость.



Наказание вступит в силу на старте сезона-2017/18.