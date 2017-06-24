Родман зашёл в женский туалет

Бывшая звезда НБА Деннис Родман был замечен в женском туалете аэропорта Лонг-Бич, сообщает TMZ.



Прославленный баскетболист с невозмутимым видом зашёл в помещение и провёл там около минуты. В руке у него была колонка, из которой доносилась песня It's Been Awhile группы Staind. Женщины изумлённо смотрели на экс-игрока.



Родман известен своей экстравагантностью. В 1996 году он представил автобиографию «Хочу быть хуже всех» в свадебном платье, а также заявлял о своей бисексуальной ориентации и намерении жениться на самом себе.



Видео можно посмотреть на YouTube.