Джимми Батлер: быть лицом клуба не так хорошо, как я думал

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер сказал, что больше не хочет быть главным игроком клуба.



«Это ничего не значит, чёрт возьми. Быть лицом организации не так хорошо, как я думал. Все видят, как меня достало это в «Чикаго Буллз». Так что позвольте мне быть просто игроком «Тимбервулвз». Это всё, чего я хочу. Я хочу выигрывать матчи и делать всё возможное, чтобы помочь клубу.



Я даже не хочу больше вникать в это. Чья это команда? Всё это ничего не значит. Я не злюсь. Мне просто не понравилось, как всё произошло», – цитирует Батлера The Score.

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