Мэджик Джонсон попросил Лонзо Болла не бить все его рекорды

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсона во время представления новичка команды Лонзо Болла, выбранного под вторым номером на драфте-2017, попросил разыгрывающего не бить все его рекорды.



«Просто оставь мне один или два рекорда, окей? Не бей все мои рекорды. Я попросил твоего дедушку, чтобы ты оставил мне один», – цитирует Джонсона The Score.



В минувшем сезоне Лонзо выступал за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Разыгрывающий проводил на площадке по 35,1 минуты, набирал по 14,6 очка, отдавал по 7,6 передачи и собирал по 6,0 подбора в среднем за матч.

Мэджик Джонсон: Расселл – талантливый игрок, но мне нужен был лидер «Лейкерс»