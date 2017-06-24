Фултц: в следующем сезоне «Филадельфия» может стать командой уровня плей-офф

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фултц, выбранный под первым номером на драфте-2017, заявил, что его команда может выйти в плей-офф в сезоне-2017/18.



«Я на самом деле думаю так. Дело не в том, что я говорю то, что должен говорить игрок в моём случае. Я действительно считаю, что «Филадельфия» может стать командой уровня плей-офф», – приводит слова Фултца ESPN.



Последний раз «Филадельфия» выходила в плей-офф в сезоне-2011/12. Тогда команде удалось одолеть «Чикаго Буллз» (4-2) в первом раунде. В полуфинале конференции «Сиксерс» уступил «Бостон Селтикс» (3-4).