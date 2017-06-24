Дуайт Ховард: после разговора с Майклом Джорданом сразу захотелось в зал

Центровой Дуайт Ховард, который был обменен из «Атланты Хоукс» в «Шарлотт Хорнетс», рассказал о телефонном разговоре с владельцем своей новой команды Майклом Джорданом.



«Я только что завершил тренировку, которая длилась два с половиной часа. Мне позвонил Майкл Джордан. После разговора с ним я снова захотел пойти в зал и тренироваться. Вот так он меня мотивировал. Майкл – величайший игрок в истории. Он позвонил и сказал мне: «Я верю в тебя», – приводит слова Ховарда NBC Sports.



В минувшем регулярном чемпионате Дуайт проводил на площадке по 29,7 минуты, собирая коллекцию из 13,5 очка, 12,7 подбора, 1,4 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру.

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