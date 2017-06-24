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Эйндж: Айзея Томас чувствует себя намного лучше

24 июня 2017, суббота. 14:51. Баскетбол

Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Дэнни Эйндж рассказал о восстановлении разыгрывающего Айзеи Томаса после разрыва мышцы бедра, который он получил во втором матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (1-4).

«Сейчас Томасу намного лучше. Мы надеемся, что Айзея будет готов к началу тренировочного лагеря», – приводит слова Эйнджа ESPN.

В минувшем регулярном чемпионате Томас принял участие в 76 матчах. Разыгрывающий проводил на паркете по 33,8 минуты, собирая коллекцию из 28,9 очка, 5,9 передачи и 2,7 подбора в среднем за игру.

А. Томас: я должен вернуться на уровне MVP
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Айзея Томас - игрок Дэнни Эйндж
Новости. Баскетбол
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