М. Джонсон: на данный момент «Лейкерс» не близки к заключению какой-либо сделки

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировали последние слухи об обменах.



«Могу ли я сказать, что мы близки к завершению какой-либо сделки? Нет, не сейчас. Конечно, мы всегда изучаем возможности усиления команды любым способом. Но не в настоящее время», – приводит слова Джонсона NBC Sports.



Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Лейкерс» ведёт переговоры об обмене лидера «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа, который покинет клуб из Индианаполиса на правах свободного агента следующим летом.

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