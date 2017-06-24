«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к Дженкинсу и Фоггу

«Локомотив-Кубань» заинтересован в услугах атакующего защитника «Црвены Звезды» Чарльза Дженкинса и разыгрывающего «Уникахи» Кайла Фогга, сообщает Eurohoops.

Первый в минувшем сезоне Евролиги провёл 30 матчей, набирая в среднем по 9,4 очка и совершая по 2,7 подбора. Также американец помог белградской команде выиграть внутреннее первенство.

Что касается Фогга, американец привёл «Уникаху» к триумфу в Еврокубке, в этом турнире в его активе 22 поединка, в которых он набирал в среднем по 11,9 очка, совершал по 2,4 подбора и раздавал по 2,4 передачи.