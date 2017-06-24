Эйндж: не думаю, что в «Нью-Йорке» всерьёз намерены обменять Порзингиса

Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Дэнни Эйндж не уверен в том, что слухи о желании «Нью-Йорк Никс» расстаться с тяжёлым форвардом Кристапсом Порзингисом действительно правдивы.

«Я не думаю, что в „Нью-Йорке“ серьёзно рассматривают возможность обмена Кристапса Порзингиса. Телефонный разговор на этот счёт был очень коротким. Фил Джексон знает, что делает. Все эти разговоры — сотрясание воздуха и проделки средств массовой информации» — приводит слова Эйнджа Eurohoops.

Ранее сообщалось, что руководство «Нью-Йорка» готово рассмотреть варианты с обменом Порзингиса.