Сербия и Латвия примут женский Евробаскет-2019

Сербия и Латвия получили право на проведение женского чемпионата Европы по баскетболу, сообщает официальный сайт FIBA. Кроме того, в списке претендентов на проведение континентального первенства значились Россия и Израиль. Последний снял свою кандидатуру незадолго до голосования.

Формат турнира предусматривает проведение матчей двух групп в Латвии. Поединки двух других групп, а также все игры плей-офф пройдут в Сербии. Жеребьёвка квалификации, которая стартует в ноябре 2017 года, намечена на 4 июля этого года. Сам же чемпионат Европы пройдёт в июне 2019 года.