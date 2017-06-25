Нтиликина: я буду великолепно взаимодействовать с Порзингисом

Разыгрывающий Франк Нтиликина, выбранный «Нью-Йорк Никс» на драфте 2017 года под восьмым номером, не сомневается, что составит эффективную связку с мощным форвардом команды Кристапсом Порзингисом.



«Мы оба европейцы. Оба обладаем высоким баскетбольным IQ. Мы сумеем отлично разыгрывать пик-н-роллы. Я абсолютно уверен, что буду великолепно взаимодействовать с Порзингисом. Тем более, что системы игры «Страсбурга», за который я выступал в Европе, похожа на стиль «Нью-Йорка». Так что я несомненно впишусь в него», – цитирует Нтиликина Newsday.